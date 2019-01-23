روسيا – ارتفع سعر صرف الروبل الروسي الأربعاء، مع زيادة الإقبال على العملة الروسية بسبب فترة الضرائب، حيث تقوم الشركات بسداد مستحقاتها الضريبة في هذه الفترة من مطلع كل عام.

وبلغ سعر الدولار بحلول الساعة 15:18 بتوقيت موسكو 66.17 روبل، بانخفاض قدره 35 كوبيكا عن سعر التسوية السابق، كما تراجع اليورو بواقع 35 كوبيكا إلى 75.20 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وقال المحلل في شركة الاستثمارات “فيليس” يوري كرافتشينكو، إن “مدفوعات الضرائب تبقى الحدث الأساسي في السوق المحلية، حيث يتوجب على الشركات سدادها بحلول نهاية الأسبوع الجاري”.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، ارتفع مؤشرا بورصة موسكو على خلفية صعود النفط في الأسواق.

وسجل مؤشرها MICEX للأسهم المقومة بالروبل ارتفاعا بنسبة 0.91% إلى 2491 نقطة، مقتربا من المستوى القياسي السابق والبالغ 2501 نقطة، فيما صعد مؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.31% إلى 1185.16 نقطة.

المصدر: وكالات