سويسرا – بحث وزير المالية العراقي فؤاد حسين مع نظيره التركي براءت ألبيرق، الأربعاء، توسيع التجارة وتطوير العلاقات الاقتصادية بين بلديهما.

جاء ذلك خلال لقاء بين الوزيرين على هامش منتدى “دافوس” الاقتصادي المنعقد في سويسرا، وفق تغريدة نشرها الوزير العراقي على صفحته في “تويتر”.

وقال حسين إنه بحث مع ألبيرق في دافوس توسيع التجارة وتطوير العلاقات الاقتصادية.

وأضاف، “اتفقنا على ضرورة تجاوز العقبات وحل المشاكل العالقة من خلال التعاون والحوار”.

وفي 2018، بلغ حجم التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة 16 مليار دولار، ويسعيان لزيادته إلى 20 مليار دولار في 2019.

وانطلقت أعمال منتدى “دافوس 2019″، الثلاثاء، في سويسرا، وتستمر فعالياته حتى الجمعة المقبل.

وفي وقت سابق اليوم على هامش ” دافوس” ، التقى ألبيرق، مجموعة من المدراء التنفيذيين لشركات عالمية، ومسؤولي مؤسسات مالية دولية.

ويجمع منتدى دافوس كبار الشخصيات الاقتصادية والسياسية حول العالم، وأصحاب كبريات الشركات.

ويغيب عن أعمال نسخة العام الحالية، عدد من القادة بينهم رؤساء الولايات المتحدة، ترامب، والصين، شي جين بينغ، وفرنسا، إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وكالات