ليبيا – أكدت الغرفة الأمنية صبراتة على أنها وضعت كل إمكانياتها لأجل تأمين العملية الإنتخابية للمجلس البلدي القادم وتمكين القائمين عليها من أداء مهامهم بكل سهولة و يسر.

الغرفة الامنية صبراتة حذرت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن وعرقلة تعبيره عن إرادته أو المساس بالنسيج الاجتماعي بالمنطقة أو زرع الفتن.

وأعربت عن تمنياتها بأن يديم نعمة الأمن والأمان على المدينة التي كان ثمنها حرقة الأرامل والثكالى ودموع اليتامى وآهات الجرحى وآلام المبتورين و إحقاقاً للحق وليس تقرباً لفرد أو رمز أو خدمة لحركة أو أجنده غير الوطن.