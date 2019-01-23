ليبيا – أصدرت دائرة القضاء الإداري بمحكمة أستئناف البيضاء وفى الشق المستعجل حكماً بوقف نفاذ قرار مثير للجدل صادر عن رئيس الرئاسي الرئاسي فائز السراج شهر أكتوبر الماضي .

وصدر الحكم الذي تلقت المرصد نسخة عنه ، بناءً على طعن مقدم من كلا من المحامي جاب الله صالح السنوسي والمحامية مريم حسين جبريل ضد رئيس الرئاسي بشأن أصدراه لقرار يقضي بتأسيس هيكلية ألية التنسيق المشتركة مع المجتمع الدولي ، تحت رقم 1454 لسنة 2018 .

وإستند الطاعنون على أن القرار يكرس الهيمنة الدولية على صناعة القرار الليبي إضافة لمخالفته صحيح القانون ، سواء لصدوره من غير ذي صفة وكذلك تعارضه مع قرار مجلس الأمن رقم 2009 لسنة 2011 بشأن أنشاء بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا .

ومن جهتها إستندت المحكمة فى حكمها على أن الرئاسي أشرك بعثة الأمم المتحدة معه فى رئاسة لجنة التنسيق مع المجتمع الدولي وبالتالي مخالفتها لمهامها المنشأة لأجلها من قبل مجلس الأمن ألا وهي الإكتفاء بتقديم الدعم والمشورة الفنية .

وبناءً على ذلك حكمت بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الموضوع فى جلسة ستنعقد يوم الاحد القادم الموافق 27 يناير الجاري 2019 ، وفقاً لمصادر مقربة من الطاعنين .

وقال مصدر مقرب من كواليس الطاعنين بأن الحكم صدر منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي وقد فضّل محامو القضية عدم الإعلان عنه إعلامياً حفاظاً على قانونية سير القضية والإكتفاء بتبليغ المعنيين بالحكم عبر القنوات المعروفة والإجراءات المتحذة فى هذه الحالات .

المرصد – خاص