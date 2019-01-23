اليمن – أفادت وسائل إعلام محلية بأن سلسلة انفجارات عنيفة هزت فجر اليوم الأربعاء مناطق سكنية جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت المصادر أن الانفجارات توالت في منطقة بيت بوس وحزيز، وعلى مشارف مديرية سنحان جنوبي العاصمة.

وأفاد السكان بأن سيارات الإسعاف هرعت إلى مواقع الانفجارات.

وتداول ناشطون فيديو يظهر لقطات لقطع مضئية تطايرت من أحد مواقع الانفجارات إلى الأماكن المجاورة دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا.

ولم يعرف بعد سبب الانفجارات، إلا أن بعض المواقع اليمنية الإخبارية قالت إن “الانفجارات كانت ناجمة عن انفجار أحد المخازن التابعة للحوثيين في قاع القيضي قرب محطة شركة النفط”.

المصدر: وكالات