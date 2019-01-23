ليبيا – أجرى وزير الصحة المكلف بحكومة الوفاق محمد هيثم ومدير إدارة التفتيش عمر طوير مع مدير عام المستشفى البهلول بن رمضان أمس الثلاثاء زيارة تفقدية لمستشفى طرابلس المركزي للوقوف على سير أعمال الصيانة في مراحلها المتقدمة التي شملت مرافق المستشفى المهمة وأقسام الحوادث والإسعاف والباطنة.

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هيثم قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إن أعمال الصيانة التي ستنتهي عما قريب ستساهم في توفير الخدمات الصحية الجيدة وتعافي القطاع الصحي، مشيراً إلى جودة وسرعة أعمال التطوير.

وصرح مدير عام مستشفى طرابلس المركزي أنه بمجهودات الوزارة وهيثم الذي عمل على توفير الأجهزة والنواقص والمعدات المهمة بالمستشفى ستجعل من هذا المرفق المهم يعمل بكامل أقسامه وبقدرته الاستيعابية وأن من ضمن هذه الأعمال التطويرية تجهيز عناية الحوادث بالمستشفى والتي سيتم افتتاحها قريباً.