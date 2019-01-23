ليبيا – التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري اليوم الأربعاء مع نائب رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق علي الطاهر ورئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني أمحمد عبدالقادر.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية تفعيل عدد من المشاريع الإسكانية ومتابعة أعمال لجان حصر الأضرار للمباني السكنية وآليات اعتماد مجاورات سكنية جديدة والعمل على الوصول إلى نتائج عملية خلال هذه الفترة.

وحضر اللقاء عدد من مدراء الإدارات والمختصين بكل من مصلحة التخطيط العمراني والهيئة العامة للإسكان والمرافق وبحضور عضو المجلس التسييري للبلدية أدريس غيث.