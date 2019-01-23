فيينا – تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات الأربعاء متأثرة بتوقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2019، وتباطؤ آخر للاقتصاد الصيني في 2018 لأدنى مستوى منذ 1990.

وسجل الاقتصاد الصيني نموا نسبته 6.6 بالمائة، وهو أدنى مستوى منذ 1990، فيما توقع صندوق النقد الدولي، الاثنين، تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى 3.5 بالمائة في 2019.

وبحلول الساعة (09:23 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس / آذار بنسبة 0.34 بالمائة أو 23 سنتا، إلى 61.27 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مارس / آذار بنسبة 0.32 بالمائة أو 17 سنتا، إلى 52.84 دولارا للبرميل.

وأبدى قادة اقتصاديون، الثلاثاء، على هامش مشاركتهم في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2019″، قلقهم بشأن المخاطر الاقتصادية العالمية، داعين إلى التوحد والتكتل أمامها.