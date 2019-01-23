واشنطن – علّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبب ندرة ظهور المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في المؤتمرات الصحفية، بوقاحة بعض وسائل الإعلام.

وكتب ترامب في “تويتر”: “السبب في عدم ظهور سارة ساندرز في المؤتمرات الصحفية كثيرا، هو أن الصحافة تتعامل معها بشكل وقح للغاية وغير دقيق، وخاصة بعض الصحفيين المحددين”.

وأضاف: “قلت لها لا تكترثي لذلك، الكثيرون لا يغطون أخبارنا بشكل عادل، ومن ثم تظهر الأخبار الكاذبة”.

وأكدت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، أن ساندرز لم تعقد أي مؤتمر صحفي رسمي حتى الآن منذ مطلع العام الجديد، مضيفة أن آخر مؤتمر عقدته كان في 18 ديسمبر الماضي.

يذكر أن البيت الأبيض كان قد تعرض لانتقادات من وسائل إعلام مؤخرا، لعدم عقده المؤتمرات الصحفية المنتظمة.

وكثيرا ما يهاجم ترامب وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى بين قنوات تلفزيونية وصحف بينها “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” منددا بـ”الأخبار الكاذبة” التي تنشرها.

المصدر: وكالات