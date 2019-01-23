سوريا – أكد ناشطون أن عشرات الدواعش سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية شرقي الفرات، وسط تقدم الأخيرة وتحرير المزيد من الأراضي من “داعش” المحشور في 15 كم في منطقة دير الزور شرقي الفرات.

ونقل ما يسمى بـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان” عن مصادره أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، تمكنت من تحقيق تقدم مهم واستراتيجي في المنطقة بسيطرتها على نحو نصف بلدة الباغوز فوقاني، التي تعد آخر بلدة يسيطر عليها التنظيم في سوريا على الضفاف الشرقية لنهر الفرات آخر معاقله شرقي ريف دير الزور.

كما ذكر المرصد أن العديد من عناصر التنظيم وعوائلهم سلموا أنفسهم خلال الساعات الـ24 الأخيرة لقوات سوريا الديمقراطية.

من جهتها قالت وكالة “هاوار” الكردية إنه بالتزامن مع التقدم الذي تحرزه “قسد” في محاور قرى بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي ضد “داعش”، تم تحرير حوالي ألفي مدني بعد فتح ممرات آمنة لهم وبينهم العديد ممن يعانون حالات مرضية وإصابات نتيجة ألغام التنظيم التي زرعها لمنع خروج المدنيين.

وأضافت الوكالة أن عشرات الدواعش وعوائلهم سلموا أنفسهم لـ”قسد”، مشيرة إلى أنهم من جنسيات مختلفة فرنسية وباكستانية وعراقية وتركية.

المصدر: وكالات