ليبيا – تم أمس الثلاثاء التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي بليبيا.

وزير الحكم المحلي ميلاد عبدالله الطاهر أكد عقب توقيع الاتفاقية وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على أنه بموجب هذه الاتفاقية ستتم الاستفادة من الخبرات التي يتوفر عليها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي بليبيا وذلك لتقديم الدراسات والبرامج التي تخدم مختلف البلديات بجميع أنحاء ليبيا.

وأعرب عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والتطلع إلى تحقيق أهدافها في القريب العاجل بما سيشجع على عقد اتفاقيات جديدة في المستقبل.

من جانبه أشار رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي إلى أن الخطة الاساسية تشمل عدة جوانب من أهمها دعم الحكم المحلي والخدمات التي يقدمها هذا القطاع للمواطنين على امتداد المدن والقرى في كامل ليبيا، مشيراً الى التعاون الكبير للمجلس فيما سبق مع البلديات.