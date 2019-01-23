ليبيا – قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية نصر حسن تشكيل لجنة للتنسيق والتواصل مع هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية بقصد توحيد الجهود لتجاوز حالة الإنقسام وتحقيق رقابة شاملة وفعالة.

حسن أوضح في قراره رقم “57” والذي تلقت المرصد نسخة منه بأن يترأس اللجنة المكلف بمهام وكيل هيئة الرقابة الإدارية وبعضوية كل من “عبدالله قادربوه ، ناصر أبو غالية،عبداللطيف قشوط،نصر المدهون،مازن علي،عبداللطيف فارس،عبدالغفار حسين،نصر الدين النعاجي،عبد المنعم القشاط،وليد حسين”.

ونص القرار على أن تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى على التنسيق و التواصل مع هيئة الرقابة الإدارية في مقرها بالمنطقة الشرقية بقصد توحيد الجهود بين فروع و إدارات و أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بما يُمكن الهيئة منتجاوز حالة الإنقسام و تحقيق رقابة شاملة و فعالة.

أما المادة الثانية من القرار تضمنت التنسيق مع الإدارات العامة بهيئة الرقابة الإدارية في المنطقة الشرقية بشأن توحيد الخطة التنفيذية للعام 2019 حتى تتمكن الهيئة من إكمال العمليات الرقابية على أحسن وجه وصولاً إلى إعداد تقرير شامل عن العمل الرقابي في المهنة وفروعها .

وطالب حسن في المادة الثالثة من ذات القرار بتقديم المقترحات والتوصيات بعد التنسيق مع الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية بشان توحيد ادارات الهيئة بشكل نهائي تمهيداً لإحالة هذه التوصيات إلى الجهات المختصة والعمل على تشجيع وتحفيز الجهات على اتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها.

القرار أكد على أن اللجنة يحق لها التواصل مع كافة الإدارات والفروع ولها الاستعانة بمن تراه مناسبا الإنجاز مهامهاحيث تعمل اللجنة تحت الاشراف المباشر لرئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ودعا رئيس هيئة الرقابة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.