ففي لندن، زاد سعر خام برنت في العقود الآجلة بحلول الساعة 6:24 صباحا بتوقيت غرينتش، 35 سنتا ليستقر سعره عند 61.85 دولار للبرميل.

وتعادل هذه الزيادة في سعر خام القياس العالمي حوالي 0.6 في المئة عن الإغلاق السابق، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الذي يمثل الوسيط الأميركي، فارتفعت حوالي 25 سنتا لتستقر عند 53.26 دولار للبرميل، أو ما يعادل 0.5 في المئة.

ووفقا للمحللين، يأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب الأسود في العقود الآجلة بعد أقل من 24 ساعة على تراجعه بنسبة 2 في المئة، إثر مخاوف تتعلق بالنمو العالمي دفعت المستثمرين نحو الإقبال على الأصول الآمنة مثل السندات الحكومية أو الذهب.

والأربعاء، أفادت وزارة المالية الصينية أن بكين ستعمل على تعزيز الإنفاق المالي خلال العام الجاري بهدف دعم الاقتصاد المتباطئ خلال عام 2018، الذي سجل أقل معدل نمو منذ نحو 3 عقود، وتحديدا منذ العام 1990.

وفي الأثناء، أعلن البنك المركزي الياباني انه سيحافظ على سياسته النقدية منذ العام 2013، التي اتسمت بكونها شديدة التيسير.