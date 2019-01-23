ليبيا – أهابت وزارة داخلية الوفاق اليوم الأربعاء المواطنين من أصحاب المحال التجارية والمصانع والشركات والمنازل المستأجرة إلى ضرورة تسجيل العمالة الوافدة لديهم والمستأجرين بأقرب مراكز الشرطة في نطاق سكنهم وكذلك مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وإتمام الإجراءات الصحية الخاصة بهم.

وزارة الداخلية أكدت وفقاً لمكتبها الإعلامي بأن هذا الإجراء يأتي في المقام الأول لحماية الوطن والمواطن ومنع حدوث أية خروقات أمنية بالإضافة إلى السماح للعمالة الوافدة بالتنقل والعمل ووفقا للقوانين التنظيمية السارية بالدولة.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التقيد بهذا الأمر وسرعة تسجيل كافة المستأجرين إلى جانب تصحيح أوضاع العمالة من الأجانب،لافتةً إلى أنهاستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين باعتبار أن هذه المسألة تمس أمن الدولة بشكل عام.