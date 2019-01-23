ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على أن ليبيا لن تسمح بتوطين المهاجرين على أراضيها بل يجب إيجاد حلول تنموية أخرى مثل خلق فرص عمل لهؤلاء المهاجرين في بلدانهم.

داخلية الوفاق أشارت في بيان صادر عنها الأربعاء وفقاً لمكتبها الإعلامي إلى أن ليبيا تعتبر دولة عبور ولا يمكن لها بمفردها مواجهة هذه الظاهرة، مطالبةً بتضافر كافة الجهود الدولية لتأمين الحدود للدول والعمل على إعادة المهاجرين إلى بلدانهم.

وأكدت الوزارة على التزامها بمكافحة الهجرة غير النظامية بجميع أجهزتها الأمنية خاصة جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية والإدارة العامة لأمن السواحل والإدارة العامة لأمن المنافذ.