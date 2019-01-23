وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن اللاعب، البالغ من العمر 25 عاما، يسعى لتغيير أجواء الدوري الإيطالي، بعدما سجل مع فريقه “السيدة العجوز” 54 هدفا في 115 مباراة، بالدوري الإيطالي.

وذكرت أن إدارة النادي الملكي ترغب في تعزيز خط هجوم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مشيرة إلى أنها تستهدف ديبالا وتجهز له عرضا ضخما.

وقالت: “ستكون مهمة ريال مدريد صعبة بعد دخول مان سيتي على الخط.. المدرب بيب غوارديولا يضع ديبالا على راداره منذ سنوات”.

وكشفت “ذا صن” أن النجم الأرجنتيني يفضل “على الأرجح” أجواء الدوري الإسباني، مضيفة: “الريال مستعد لتقديم عرض يصل إلى 90 مليون جنيه إسترليني من أجل الاستفادة من خدماته”.

وتابعت: “قد يصرف مانشستر سيتي نظره على ديبالا، في حال نجح في التعاقد مع آرون رامسي، لاعب أرسنال، في يوليو المقبل”.