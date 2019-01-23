إسبانيا – أعلن نادي برشلونة متصدر وحامل لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التعاقد بشكل رسمي مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، لمدة خمسة مواسم.

وأصدر الفريق الكتالوني بيانا رسميا عبر موقعه “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، أكد فيه ضم فرينكي دي يونغ القادم من نادي أياكس أمستردام الهولندي، بدءا من الصيف المقبل بموجب عقد يمتد لمدة 5 سنوات.

وأوضح الموقع الرسمي لبرشلونة أن قيمة الصفقة وصلت إلى 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليون متغيرات.

وقال بارتوميو عقب التعاقد مع دي يونغ:”أضفنا موهبة جديدة تناسب أسلوب برشلونة ومشروعنا الرياضي، نحن على اقتناع تام بلعبه دورا هاما مع الفريق في السنوات القادمة”.

وقام رئيس برشلونة، جوزيف ماريا بارتوميو بالسفر إلى هولندا لإتمام صفقة انتقال اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاما، بنفسه ويكسب الرهان بذلك ضد نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، بعد صراع طويل.

ووفقا لتقارير صحفية فإن راتب دي يونغ مع برشلونة سيصل إلى 10 ملايين يورو سنويا و6 ملايين أخرى كحوافز إضافية.

المصدر: وكالات