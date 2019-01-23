إيران – أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، عن اكتشاف حقل نفطي جديد في محافظة عبدان جنوب البلاد، سيضاف إلى احتياطات النفط والغاز الإيرانية الضخمة.

وقال روحاني إن “إيران تمتلك احتياطات هائلة من الطاقة ولا يمكن حذفها من السوق العالمية”.

كما هاجم العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران ووصفها بالظالمة وغير الشرعية، والهادفة إلى الضغط على الشعب الإيراني، مؤكدا أن واشنطن لن تحقق أهدافها من هذه العقوبات، التي تستهدف بشكل رئيسي صادرات النفط.

وأضاف، أن بلاده تتبع طرقا وأساليب متنوعة للالتفاف على العقوبات في عمليات بيع النفط، وقال: “نفخر بأننا نقوم بالالتفاف على العقوبات الأمريكية”.

وتفرض واشنطن منذ مطلع نوفمبر الماضي عقوبات على صادرات الخام من إيران، إلا أنها منحت كبار مشتري النفط الإيراني إعفاءات من هذه العقوبات لفترة زمنية محددة.

من جهته أشار وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إلى أن الحقل المكتشف يحتوي على نفط عالي الجودة، لافتا بأنه للمرة الأولى يتم اكتشاف احتياطات خام في هذه المنطقة من إيران.

يذكر أن إيران تمتلك رابع أكبر احتياطي للنفط في العالم بعد كندا، والثالثة في منظمة “أوبك”، وبحسب شركة النفط الوطنية الإيرانية، يبلغ احتياطي النفط في البلاد 155 مليار برميل.

المصدر: RT