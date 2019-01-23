ليبيا – دعت موسكو جميع الأطراف الليبية المتحاربة للتخلي عن استخدام القوة كوسيلة لحل الخلافات وإبرام هدنة طويلة الأمد، مشيرةً إلى أن موجة العنف الأخيرة تعقد جهود التسوية السياسية الداخلية.

الخارجية الروسية أعربت في بيان لها وفقاً لصحيفة”روسيا اليوم” عن قلقها إزاء التصعيد الملحوظ الذي شهدته الأوضاع في ليبيا مؤخراً لا سيما عودة الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المختلفة جنوب طرابلس وفي المناطقة المتاخمة للعاصمة في انتهاك للهدنة التي تم التوصل إليها بدعم الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وأضاف البيان: “في هذا الصدد، نحث جميع الأطراف الليبية المتصارعة على التخلي عن استخدام القوة لحل القضايا المتنازع عليها والجلوس إلى طاولة المفاوضات وإبرام هدنة طويلة الأمد من شأنها أن تعيد الهدوء إلى العاصمة وضواحيها”.