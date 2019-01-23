ليبيا – جدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني اليوم الأربعاء رفضه لعملية الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط صوفيا بنظامها التشغيلي الحالي ،قائلاً :” إما أن تتغير قواعدها أو تنتهي”.

سالفيني قال ساخراً في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء نشرتها وكالة آكي الإيطالية :”مهمة بعثة صوفيا بنظامها الحالي هي أن جميع المهاجرين المنقذين يتم إنزالهم في ايطاليا إنها اتفاقية رائعة وقعت عليها حكومة رئيس الوزراء الاسبق ماتيو رينزي وأنا لا أدري ماذا نالت مقابل ذلك”.

يُشار إلى أن الاتحاد الاوروبي قد قرر نهاية العام الماضي تمديد مهمة صوفيا إلى 31 من شهر مارس للعام الجاري والتى تخول سفن الحملية بدخول المياه الليبية لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية وتفتيش السفن المشتبه بها لتنفيذ القرار الاممي بمنع تصدير السلاح إلى ليبيا ..