لبنان – ارتفعت السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار كثيرا الأربعاء، بعد ظهور بوادر جديدة على أن البلاد قد تشكل حكومة ومؤشر على استعداد السعودية لتقديم الدعم.

وارتفعت السندات بمختلف آجالها، حيث قفز الإصدار المستحق في 2025 بمقدار 2.9 سنت ليجري تداوله عند 78.8 سنت، وفقا لبيانات تريدويب.

وتأتي المكاسب الجديدة بعدما التقى رئيس البرلمان نبيه بري مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الثلاثاء ونقل عنه قوله إن الحريري يكثف جهوده لتشكيل حكومة، ويأمل في إبرام اتفاق خلال أسبوع أو أقل.

بدوره أبلغ وزير المالية السعودي محمد الجدعان شبكة “سي إن بي سي”، أن المملكة ستظل “داعما مهما جدا للاستقرار في لبنان”.

وقال الجدعان “نحن مهتمون برؤية الاستقرار في لبنان وسندعمه على طول الطريق”. وجاءت تعليقات الوزير في أعقاب إعلان قطر عن عزمها شراء سندات دولارية بقيمة 500 مليون دولار صادرة من بيروت لدعم الاقتصاد اللبناني.

وخفضت وكالة “موديز” تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من “بي-3” إلى “سي أيه أيه -1″، ما يشير إلى “مخاطر ائتمانية عالية جدا”، بحسب المقاييس التي تحددها الوكالة.

وعزت الوكالة سبب قرارها إلى “الخطر المتزايد من الديون ما قد يشكل تخلفا عن السداد”، معتبرة أن الدين العام في لبنان بلغ ذروته بنسبة 141% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أعلى المعدلات على الصعيد العالمي.

المصدر: وكالات