ووفقا لما أورده موقع “آس” نقلا عن “ديفنسا سنترال”، فإن إدارة الفريق وعلى رأسها فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس الإدارة، ليست واثقة في المدير الفني الذي يقود الفريق عقب إطاحة سلفه يولين لوبيتيغي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الليغا بعد 20 جولة، بفارق 10 نقاط كاملة عن الغريم المتصدر برشلونة، ولهذا يبدو اللقب، منطقيا، بعيدا عن قبضته هذا الموسم.

وحسب الصحيفة سيتعين على سولاري، الحائز في ديسمبر الماضي، على لقب كأس العالم للأندية، التتويج بأحد لقبي دوري أبطال أوروبا، أو الدوري الإسباني، كي يضمن البقاء على رأس “الفريق الملكي”، حتى مع امتلاكه عقدا مع الفريق حتى نهاية 2021.

أما المفاجأة فتتمثل في اسم البديل المنتظر، وهو مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، الذي قالت “آس” إنه سيخلف سولاري في حال رحيله.

ويرى بيريز أن أليغري هو المدرب المثالي لقيادة “البلانكوس”، بالنظر إلى شخصيته القوية، وتحقيقه العديد من البطولات مع يوفنتوس.

لكن أليغري، 51 عاما، يعاني من مشكلة العجز عن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي يحمل ريال مدريد الرقم القياسي في التتويج بها، وهو أمر قد يبدو مقلقا لأنصار الفريق الملكي الذين اعتادوا الهيمنة على العرش الأوروبي.