ليبيا – حذرت الشركة العامة للكهرباء أمس الأربعاء الجهات الإعتبارية بأن الإمكانيات المتوفرة لديها أوشكت على النفاذ ولن تستطيع مواكبة أي أضرار أخرى تلحق بمكونات الشبكة الكهربائية.

الشركة العامة للكهرباء نوّهت في تحذير نشرته عبر مكتبها الإعلامي إلى أن الإشتباكات التي تحدث بين الحين والأخر في جنوب العاصمة طرابلس أصابت دوائر نقل ومحولات بمختلف الأحجام وأدت إلى سقوط الأعمدة بأسلاكها واحتراق محطات ومحولات.

ولفتت الشركة إلى أن فرق الصيانة تنادت بالإمكانيات المتوفرة لديها لصيانة الأضرار نتيجة الإشتباكات في كل مرة دون الحصول على أي دعم من الجهات الإعتبارية في الدولة الليبية.

وطالبت الشركة الجهات الإعتبارية بتحمل مسؤولياتها مع الشركة العامة للكهرباء.