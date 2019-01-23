ليبيا – تظاهر عشرات الأشخاص مساء اليوم الأربعاء فى ميدان الجزائر وسط العاصمة طرابلس ضد جماعة الإخوان المسلمين الليبية وذراعها السياسي حزب العدالة والبناء ، متهمينهم بتدمير البلاد وإشعال الفتن .

وقال مراسلنا ، بأن المتظاهرون الذين يؤكدون على عفوية وقفتهم رفعوا شعارات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين بشكل عام وأخرى تتهم الجماعة بشكل خاص بدعم وتفريخ الإرهاب .

كما إتهم المتظاهرون الجماعة بالوقوف وراء ما وصفوها بـ ” حروب الفتن ” التي ضربت العاصمة طرابلس خلال الإشهر الأخيرة ورفع أحدهم لافتة ” العد التنازلي لحكم الإخوان ” .

ورفع متظاهر آخر لافتة كتب عليها : ” جماعة الإخوان سبب الفتنة بين الليبيين ” فيما رفع متظاهر ثالث لافتة مكتوب عليها ” لا لسيطرة الإخوان على مفاصل الدولة ” .

وفى المجمل ندد المتظاهرون بالفرع الليبي للجماعة الإخوانية متهمينها أيضاً بعرقلة العملية السياسية وإطالة الأزمة عبر رفض الإنتخابات ودعم المتطرفين وعرقلة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية كما إتهموا البعثة الأممية بالإنحياز متعهدين بتصعيد تظاهراتهم ضد الجماعة وحزبها خلال الفترة القادمة .

المرصد – خاص