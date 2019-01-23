دبي – سخر ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من تأهل منتخب قطر إلى الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الآسيوية المقامة حاليا في الإمارات، واصفا إياه بـ”منتخب العولمة”.

وغرد خلفان، عبر حسابه الرسمي في تويتر: “فوز قطر العالمي على العراق واحد صفر إنجاز تاريخي لمنتخب العولمة”.

ولم تكن هذه التغريدة الوحيدة الساخرة التي علق بها خلفان على المنتخب العنابي فكتب:

“الجميل في المنتخب القطري أن الذين يلعبون فيه من جميع أنحاء العالم ما عدا قطر، وهنا مكمن الروعة والإبداع العالمي في هذا المنتخب”.

وأقصى منتخب متعدد الجنسيات ( قطر ) نظيره منتخب العراق من الدور الـ16 للبطولة بتغلبه عليه 1-0، على استاد آل نهيان، ليتأهل قطر إلى الدور ربع النهائي ليلاقي نظيره كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل.

المصدر:تويتر