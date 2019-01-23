كازاخستان – اكد وزير الطاقة الكازاخستاني كانات بوزومباييف، إن بلاده تسعى جاهدة لزيادة إنتاج التيار الكهربائي من الطاقة المتجددة.

وأوضح “بوزومباييف” في افتتاح محطة “ساران” للطاقة الشمسية بمدينة قرة غاندا، أن حكومة بلاده تعتزم حتى 2020، إنشاء 50 محطة لإنتاج الطاقة الشمسية والكهرومائية والغاز الحيوي، بقدرة ألفين و353 ميغاواط.

وأضاف أن الحكومة الكازاخية، تخطط أيضا لإنشاء 36 محطة لإنتاج الطاقة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023.

وذكر أن بلاده تسعى لإنتاج 10 بالمئة من التيار الكهربائي المستهلك في البلاد، من الطاقة المتجددة مع حلول 2030.

وتسعى كازاخستان لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة، بحسب الوزير؛ لافتا إلى إبرام حكومة بلاده اتفاقيات مع بعض الجهات في هذا الخصوص.

وتابع: “سنواصل سياساتنا المتبعة لكشف مصادر الطاقة المتجددة، وسنتواصل مع المستثمرين، وسندعم المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة”.

ويتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي، إنتاج 50 بالمئة من الطاقة المستهلكة حول العالم، من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2050.