لبنان – تمكنت مديرية المخابرات اللبنانية في صيدا من توقيف حسين أحمد بتو، الذي كلفه الموساد بعمليات استطلاع ورصد قبل عملية التفجير في محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس محمد عمر حمدان.

واعترف الموقوف بتشغيله من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي منذ 2014، وأنه التقى مشغّليه خارج لبنان وتسلم أعتدة وأجهزة إلكترونية خاصة بالرصد والتواصل.

كما اعترف بأنه كلف بمهمة رصد حمدان اعتبارا من صيف 2017، وأنه قام بتحديد مكان إقامته، وتابع جميع تحركاته، ونقل المعلومات إلى مشغّليه ليصار إلى تنفيذ عملية التفجير من قبل مجموعة تم تحديدها بعد العملية.

كما اعترف بأنه تلقى بعد تنفيذ العملية في الـ23 من يناير الماضي أمرا من الموساد بمغادرة لبنان، فأقام لمدة ثلاثة أشهر خارج البلاد وعاد بناء على طلبهم.

كما تمّ ضبط عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية التي تسلّمها من الموساد، فيما تستمر التحقيقات معه بإشراف القضاء المختص.

المصدر: الوطنية للإعلام