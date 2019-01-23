مصر – شددت السلطات المصرية، الأربعاء، إجراءات التأمين في محيط الميادين العامة، بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأظهر مقطع فيديو نشره المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، “انتشارا أمنيا لعناصر ومركبات الجيش المصري بالشوارع”.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان اليوم: “تزامنا مع الاحتفال بذكرى 25 يناير والاحتفال بأعياد الشرطة، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتأمين الاحتفال بكافة المحافظات”.

وأوضح أن “الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية أتمت استعداداتها للانتشار، والمعاونة في تأمين المواطنين والمنشآت الهامة”.

وأضاف: “تم تكثيف إجراءات التأمين على الطرق والمحاور المرورية، ودفع الدوريات المشتركة من القوات المسلحة والشرطة المدنية للتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون”.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس (شمال شرق)، ومنع محاولات التسلل والتهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وطوقت قوات الأمن مداخل محافظات القاهرة، والجيزة (غرب العاصمة)، والقليوبية (شمال)، وذلك من خلال نشر الكمائن والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة على تلك المداخل، سواء بالطرق الصحراوية أو الزراعية.

كما شهد ميدان التحرير (أيقونة الثورة) تواجدا أمنيا عبر دوريات ثابتة وأخرى متحركة حتى ميدان عبد المنعم رياض القريب منه.

وتحل الجمعة الذكرى الثامنة لانطلاق تظاهرات شعبية دعت إلى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أعلن في 11 فبراير / شباط 2011 استجابته للمطلب الشعبي.

ولم تشهد البلاد أي دعوات لافتة حاشدة إلى التظاهر والاحتجاج، أو الاحتفاء داخل البلاد لإحياء الذكرى.