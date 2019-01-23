ليبيا – شدد وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي أمس الثلاثاء على أهمية إعادة الإستقرار إلى ليبيا من الناحية الامنية بمعناها الضيق لبلاده وليس فقط للتحكم في تدفقات المهاجرين.

ميلانيزي قال في تصريح للصحفيين من بروكسل ونقلته وكالة “آكي” للأنباء :”ينبغي علينا التوصل لإعادة الوضع الطبيعي إلى ليبيا كونه أمر مهم وضروري بالنسبة لنا فليبيا تقع أمامنا على الجانب الآخر من البحر المتوسط والمسألة ليس فقط فيما يتعلق بالمهاجرين بل أيضاً فيما يختص بقضية الأمن بالمعنى الدقيق للكلمة”.

وبشأن تدفقات الهجرة على وجه الخصوص،أضاف وزير الخارجية أن منطقة البحث والانقاذ الليبية كغيرها من مناطق البحث والانقاذ بمياه المتوسط تتطلب عناية خاصة،لافتاً إلى أن هذا الامر ينطبق على إيطاليا ومالطا وليبيا ومسألة قدرة الدول المختلفة على التدخل هي جزء من أهداف مختلف البعثات الأوروبية التي تشهد تطوراً فسيولوجيا.