ليبيا – أصدر أعضاء مجلس النواب عن منطقة الجنوب ” فزان ” بياناً بشأن عملية تحرير المنطقة وفرض القانون أعلنوا من خلاله مباركتهم للعملية التي تنفذها وحدات الجيش بالقيادة العامة للقوات المسلحة .

وفى ذات البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه ، أكد النواب على أن هذف هذه العملية هو القضاء على التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون .

وأكد نواب الجنوب بأن هذه الجماعات تمارس أعمال القتل والخطف والتهريب والترهيب لأهلهم في المنطقة وتهدد أمن البلاد وسكانها وقد طالت الجميع دون إستثناء .

وأضاف : ” نطالب جميع أبناء المنطقة الجنوبية بكافة تركيباتها الإجتماعية بدعم أبنائهم بالقوات المسلحة ودعم هذه العملية التي تهدف لأمننا جميعاً وليست موجهة ضد أحد بعينه سوى أولئك الإرهابيين والعصابات المارقة والخارجين عن القانون “.

كما طالب البيان جميع العسكريين من أبناء الجنوب بسرعة الإلتحاق بالقوات المسلحة ، داعين منتسبي جميع الأجهزة الأمنية والشرطية الإلتحاق بأعمالهم للعمل على تأمين المدن من الداخل ودعم ومساندة قواتنا المسلحة .

وختم النواب بيانهم بالقول : ” إننا وإذ نحيي كافة أبنائنا بالقوات المسلحة ونشد على أيديهم لما يقدمونه من تضحيات عظيمة لتحرير الوطن وأمنه نطالبهم بضرورة حرصهم الكامل بالتحلي بالإنضباط العسكري التام لتحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة ” .

المرصد – متابعات