وزيرة بلجيكية: نرفض الاستناد إلى أسس دينية لدى قبول المهاجرين

وزيرة بلجيكية: نرفض الاستناد إلى أسس دينية لدى قبول المهاجرين

بلجيكا – انتقدت وزيرة الصحة، والمسؤولة عن الهجرة واللجوء البلجيكية “ماغي دو بلوك، الأربعاء، سياسات وزير الهجرة واللجوء السابق “تيو فرانكين” (يميني متطرف)، المتعلقة بتسهيل هجرة المسيحيين من الشرق الأوسط إلى بلجيكا.

وأضافت الوزيرة أن وزير الهجرة واللجوء السابق رفض مساعدة المهاجرين المسلمين.

وأشارت في حوار أجرته مع مجلة “كناك” الناطقة بالهولندية، إلى رفضها الشديد أن يكون قبول المهاجرين في البلاد يستند إلى أساس ديني.

وشددت المسؤولة البلجيكية على أن استقبال المهاجرين على أساس ديني يعتبر مخالفا لمعايير الهجرة لدى الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن 900 مهاجر مسيحي من الشرق الأوسط حصلوا على “التأشيرة الإنسانية” لدخول بلجيكا، وذلك في إطار برنامج أطلقه الوزير اليميني السابق تيو فرانكين عام 2015، يهدف إلى تسهيل هجرة المسيحيين من الشرق الأوسط إلى بلجيكا.