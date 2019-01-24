سوريا – أحبطت الجهات المختصة بمحافظة دير الزور السورية، محاولة تهريب لوحة أثرية تعود إلى العصر الروماني من ريف المحافظة عبر الحدود مع العراق.

وأشار رئيس دائرة الآثار والمتاحف بدير الزور أحمد الصالح، إلى أن “اللوحة تعود إلى العصر الروماني، وجرى استخراجها من الموقع الأثري في بلدة الصالحية بريف البوكمال الغربي أو ما تسمى – دورا أوروبس- لتهريبها إلى خارج سوريا”.

وأكد الصالح، أن اللوحة الأثرية المضبوطة تضمنت نحتا لأحد الملوك وزوجته في تلك الفترة، وعليها نقوش لاتينية بأبعاد 1.5 متر طولا و80 سم عرضا، ويتوقع أنها كانت موجودة في أحد المعابد بالمنطقة.

وقامت التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في دير الزور بعمليات بحث عن الآثار في العديد من المناطق، سيما في منطقتي الصالحية وماري، لتهريبها وبيعها خارج البلاد.

المصدر: سانا + الإخبارية