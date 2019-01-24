وسجل لإيران، حاملة اللقب 3 مرات بين 1968 و1972، مهدي طارمي (18) وسردار أزمون (31) وكريم أنصاري فرد (90+1)، لتلاقي في نصف النهائي اليابان حاملة اللقب أربع مرات (رقم قياسي) والفائزة على فيتنام 1-صفر الخميس أيضا في دبي.

وحسمت إيران المواجهة في شوطها الأول بعد هديتين من الدفاع الصيني الذي عجز عن مواصلة المشوار في بطولة بلغ فيها النهائي مرتين في 1984 و2004.

وكان مدرب الصين، الإيطالي مارتشيلو ليبي، قد طالب قبل اللقاء بـ”تطور اللاعبين على الصعيد النفسي”، قائلا: “من المهم أن يحظوا بالدرجة عينها من التصميم والقوة من بداية المباراة”.

ويلتقي في ربع النهائي، الجمعة، الإمارات المضيفة مع أستراليا حاملة اللقب، وقطر مع كوريا الجنوبية ونجمها هيونغ مين سون، لحسم هوية المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية.