العراق – صوت البرلمان العراقي، الخميس، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، التي بدأت مطلع العام الجاري.

وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان، أن “إيرادات الموازنة العامة تبلغ 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار (111.5 مليار دولار).

وأوضح البيان أن إجمالي عجز الموازنة بلغ 27.5 تريليون دينار (23 مليار دولار).

وقدرت الموازنة حساب الإيرادات على أساس 56 دولارا لسعر برميل النفط، بمعدل تصدير 3 ملايين و880 ألف برميل يوميا.

من جهته، أكد رئيس السن في اللجنة المالية أحمد صفار، في مؤتمر صحفي الخميس، أن أهم فقرة في موازنة 2019 هي إيقاف الاقتراض الخارجي.

وشارك في التصويت 287 نائبا من أصل 329، من دون أن يوضح البيان أعداد المصوتين للميزانية والرافضين لها.

كما لم يذكر البيان قنوات الاقتراض لسداد الفجوة بين الإيرادات المالية والنفقات.

وكان العراق أقر موازنة 2018 بقيمة إجمالية 77.5 مليار دولار، بعجز بلغ 11 مليار دولار.