مصر – أعلنت صحيفة La Tribune الفرنسية، أن شركة داسو الفرنسية للطيران تقترب من بيع 12 مقاتلة إضافية من طراز “رافال” لمصر.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر إلى أن هناك احتمالات كبيرة لإعلان الصفقة رسميا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة في الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري.

وأوضحت أن ملف الصواريخ الجوالة من طراز “ستورم شادو” الذي كان يلاقي عرقلة أمريكية خلال الفترة الماضية، قد تمت تسويته مع الولايات المتحدة، إلى جانب اتجاه شركة MBDA الفرنسية لتصنيع المكون المحلي البديل للمكون الأمريكي في الصاروخ.

وسترفع مصر نصيبها من مقاتلات رافال في أسطول قواتها الجوية إلى 36 مقاتلة.

المصدر: latribune