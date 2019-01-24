ليبيا – أكد وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي على أن حكومة بلاده لم تتقدم أبداً بطلب إنهاء عملية صوفيا البحرية الاوروبية بل بتعديل القواعد المتعلقة بإنزال المهاجرين المنقذين في البحر إتساقاً مع مخرجات قمة يونيو 2108 الاوروبية.

ميلانيزي قال في مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية أمس الاربعاء وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية إن إتفاقيات أبريل 2015 كانت تنص على عمليات انزال دائمة في إيطاليا بينما حث المجلس الأوروبي في يونيو الماضي دول الاتحاد الأوروبي على المشاركة الكاملة في جميع الأعباء المتعلقة بالمهاجرين.

يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني جدد رفضه لعملية “صوفيا” بنظامها التشغيلي الحالي وقال في تغريدة له على صفحته الشخصية “إما أن تتغير قواعدها أو تنتهي”.