ليبيا – قال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية عمران الزبادي أمس الأربعاء إن رفع قيمة تذاكر السفر جاء نتيجة فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

الزبادي حمل في تصريح خاص لقناة ليبيا تابعته المرصد أمس الاربعاء مسؤولية هذا الارتفاع إلى المصرف المركزي والمجلس الرئاسي.

وأوضح الناطق باسم الخطوط الافريقية أن شركات الطيران مجبرة على هذا الرفع في الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة ، لافتاً إلى أن خفض قيمة التذاكر مرهون بتخفيض سعر النقد الأجنبي.

يشار إلى أن شركتي الخطوط الافريقية والخطوط الليبية قد أعلنتا عن رفع أسعار تذاكرهم لجميع الوجهات بنسبة تقارب الـ100% ، ولاقت هذه الخطوة استهجاناً كبيراً من المواطنين وأطلق بعضهم حملة على مواقع التواص الاجتماعي لمقاطعة شركات الطيران.