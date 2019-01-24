ليبيا – إستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس سفير مملكة السويد لدى ليبيا فريدريك فلورن يرافقه مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويدية آن ديسمور.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبدوره، أشاد السفير السويدي بما يبذله السراج من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار ، مجدداً دعم بلاده لحكومة الوفاق وللمسار الديمقراطي وفقاً لخطة الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وأعرب السفير عن تطلع بلاده لتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا لتشمل مجالات حيوية متعددة.

ومن جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي بالسفير السويدي ومرافقته ، مثمناً موقف السويد الداعم لحكومة الوفاق.

رئيس المجلس الرئاسي أكد على أهمية تطوير التعاون بين البلدين خاصة في مجال الخدمات والبنية التحتية.