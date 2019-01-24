ليبيا – عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق أمس الأربعاء اجتماعه العادي الثاني للعام 2019 بالعاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحضور النائبين أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان وعضوي المجلس أحمد حمزة ومحمد عماري زايد و الوزراء.

الاجتماع أعتمد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2019 ، مستعرضاً أخر التطورات والمستجدات السياسية حيث تطرق السراج إلى موضوع المؤتمر الوطني الجامع وترتيبات انعقاده وما يحظى به من اهتمام دولي ومحلي.

وعرض المجتمعون الخطوات المتخذة لدعم المؤسسات العسكرية والأمنية في المنطقة الجنوبية ودعم المشاريع التنموية ومرافق الخدمات.

وتطرق الاجتماع إلى موضوع اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2019 وأهم البنود التي ستتضمنها الميزانية من حيث التقديرات المعتمدة.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن مشروع الميزانية في مراحله الأخيرة.

ومن جهته،قدم وزير التخطيط مقترحًا بخصوص تضمين مشروع الميزانية لخطة ثلاثية تتعلق بتنفيذ بنود الباب الثالث لضمان تنفيذ المشروعات التي تتطلب مدة زمنية لا تتجاوز السنة الكاملة.

وبدوره،أكد عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق تقريرا موجزا حول مشاركته بجلسة الحوار الاقتصادي التاسعة المنعقدة بتونس بتاريخ الـ20 من شهر يناير الجاري.

مجلس الوزراء أعتمد مقترحًا بشأن تأهيل وتدريب وإعادة توزيع منتسبي جهاز حرس المنشأت النفطية إلى كما أعتمد الاتفاقية الخاصة بشأن تسوية القرض الممنوح من الدولة الليبية لجمهورية غينيا بيساو.

وتداول مجلس الوزراء المذكرة المقدمة بخصوص خلفيات وسوابق توريد العقار الخاص بمرض اللشمانيا والأجراءات المتخدة من وزارة الصحة لمكافحة هذا المرض حيث أوضحت الوزارة السيطرة التامة على هذا المرض.

وفي الختام وجه رئيس المجلس الرئاسي الحاضرين إلى تخصيص جانب من الاجتماع القادم لمناقشة الأوضاع المتعلقة بالجنوب على مستوى القطاعات كافة.