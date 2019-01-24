ليبيا – ثمن عضو مجلس النواب علي السعيدي أمس الأربعاء جهود الجيش في تحركه إلى الجنوب لمطاردة العصابات التشادية وقوات المعارضة السودانية وعناصر من داعش والقاعدة .

السعيدي أكد لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS” على بيان أعضاء مجلس النواب عن الجنوب الداعم للمؤسسة العسكرية والمؤيد لتحركات الجيش في الجنوب والذي طالب من جميع العسكريين الالتحاق بالثكنات والمعسكرات التابعة للجيش.

وأجاب عضو مجلس النواب عن سؤال حول تباين مكونات اجتماعية وشخصيات فاعلة من تحرك الجيش بأنه لا يوجد أي خلاف أو شقاق بين المكونات ، مشدداً على أنهم جميعا يدعمون وبقوة العمليات العسكرية التي سينفذها الجيش من أجل بسط الأمن وطرد العصابات.

وتابع السعيدي قائلاً :”بالنسبة لمسألة المكونات فنحن شعب واحد العرب والتبو والطوارق ما زلنا إخوة ومن يشكك في ذلك فهو يضع العصا في الدولاب هنالك نسيج اجتماعي متماسك وواحد وكله يدعم الجيش”.

عضو مجلس النواب عزا دخول الجيش للجنوب العام الماضي وعدم إستقرار الأوضاع إلى ضعف إمكانات الجيش واستمرار فرض حظر السلاح عليه ، مشدداً على ضرورة دعمه والتأكيد على الهدف المنشود والواضح وهو حماية حدود ليبيا وأرزاق المواطنين.