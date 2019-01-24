ليبيا – إلتقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأربعاء سفير مملكة السويد لدي ليبيا فريدريك فلورن ومديرعام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن ديسمور.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والخطط المدرجة لتنفيد الترتيبات الأمنية والخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق في برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وبدوره،أ شاد فريدريك بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، مبدياً تطلع بلاده للتعاون في عديد المجالات ومنها دعم البلديات وتحسين قطاعي الصحة والتعليم.

وجدد سفير مملكة السويد دعمه للإتفاق السياسي،مؤكداً على أن المسار الديمقراطي هو الخيار الصائب لحل الأزمة الليبية تحت مظلة حكومة الوفاق.