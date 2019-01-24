ليبيا – إعتبر مفتي المؤتمر العام “الشيخ” الصادق الغرياني أن الهدف وراء إعلان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر التوجه لتحرير الجنوب من الجماعات الارهابية والعصابات الاجنبية هو غزو للجنوب ، متهماً القيادة العامة بالاستعانة بالمرتزقة والاموال الفاسدة من دول إقليمية من لتنفيذ الحرب على حد زعمه .

الغرياني قال خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة ” التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن المشير حفتر لا يجد من يردعه أو يستنكر ما يفعله، معتبراً أن عملية تحرير الجنوب هدفها العبث في الأرض والسلب والنهب والاعتداء على الحرمات لتدمير الجنوب بالكامل كما تم تدمير بنغازي ودرنة بحجة مكافحة الارهاب حسب قوله.

وقال :” مجلس النواب منشغل حالياً بالحديث عن إنتخابات رئيس الدولة بدلاً من التركيز على ما يعانيه الجنوب كما أنه لم يصدر عن مجلسي الرئاسي والدولة والأمم المتحدة التي تسيطر على الوضع في ليببيا أي إدانة واضحة وصريحة لما يفعله حفتر “.

وتابع قائلاً :” البعض يتنازع على السلب والنهب وآخرين يتنازعون على السلطات والنفوذ والبعض ينشغل بقرارات ولقاءات ولا يقولون أن حفتر ظالم والأزمات كثيره وبأنها سبب الحروب ، فلو تم معالجة هذه الأزمات لإستقرت ليبيا، هناك سجون سرية كثيرة فيها أعداد من المظلومين لذلك شكلت الجنايات الدولية لجنة للتحقيق في هذا الأمر لكن الأولى بالتحقيق في هذه السجون هي وزارة العدل والداخلية بدلاً من إنشغال المسؤولين بأمور أخرى تخصهم”.

الغرياني يرى أن السبب الرئيسي للمشاكل في البلاد هو عدم الإلتزام بالقانون والدستور والأعراف، معلقاً على رفع شركات الطيران لأسعار تذاكرها متسائلاً إن كانت وزارة المواصلات موجودة في البلاد ووافقت على هذا القرار بالرجوع إلى القوانين وهل هذه هي الإصلاحات الاقتصادية التي تم الحديث عنها.

وبيّن أن أسباب المشاكل في ليبيا واضحة أمام المسؤولين لذلك عليهم حلها ومعالجتها من خلال تطبيق القوانين على الجميع من أجل تحقيق الإستقرار في البلاد.

وإستطرد حديثه مضيفاً :”في الأيام الماضية تم الحديث عن الإعتداء على العلم الليبي أنا لا استهين بالعلم لأنه رمز للدولة لكن أقول لهم أن حرمة المؤمن وكرامته أعظم من حرمة الكعبة فقبل أن تغضبوا على العلم عليكم الغضب لكرامة المواطن وحرياته والمظلومين الذين هم في السجون بأعداد كبيرة يهانون ويقتلون ويعذبون”.

كما أوضح أن دار الإفتاء عبارة عن مؤسسة توجيهية وليست حزب سياسي تنظم المظاهرات وتذكر الشعارات والمطالبات كما يريد البعض جعلها حسب قوله ، مبيناً بأنها مسؤولة عن توجيه الجميع للطريق الصحيح الذي يجب سلوكه، مؤكداً على أن خروج المواطنين للمطالبة بحقوقهم واجب شرعي فلا يجوز الرضا بالذل وانتهاك الحرمات كما أن كل من يخالف الشريعة يجب معاقبته والوقوف بوجهه.