أستراليا – أنهى الماتادور رافائيل نادال مغامرة اليوناني ستيفانوس تيتيباس في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الخميس، ليصل نهائي ملبورن بارك للمرة الخامسة.

وحسم نادال المواجهة أمام منافسه الشاب البالغ 20 عاما خلال ساعة و46 دقيقة، ليتغلب عليه بثلاث مجموعات نظيفة أتت بواقع 6-2 و6-4 و6-0.

وبات الإسباني ثاني أكثر اللاعبين وصولا إلى المباراة النهائية في البطولات الأربع الكبرى، بواقع 25 مرة، خلف متصدر القائمة، السويسري روجر فيدرر.

ويسعى بطل نسخة 2009 للفوز بلقب أستراليا للمرة الثانية و18 إجمالا في البطولات الأربع الكبرى.

ويبقى على نادال الانتظار لأجل معرفة هوية منافسه القادم لحين انتهاء مواجهة يوم غد الجمعة بين المصنف أولا عالميا نوفاك دجيوكوفيتش والفرنسي لوكاس بوي.

المصدر: رويترز