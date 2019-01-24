العراق – اعلنت وزارة النفط، الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول 2018 الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان له تلقت السومرية نيوز نسخة منه انه “بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 115 مليوناً و517 الف و974 برميل، بإيرادات بلغت 6 مليارات و233 مليونا و 592 الف دولار”.

واضاف جهاد ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي حققت ارتفاعا ملحوضا مقارنة بشهر تشرين الثاني الماضي، حيث كان مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق 112 مليونا و450 الف و 367 برميلا ، بإيرادات بلغت 6مليارات و79 مليونا و 743 الف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 3 مليون و67 الف و607 برميلا ، بايرادات بلغت 153 مليونا و848 الف و207) دولارا”.

وتابع جهاد ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (53،962) دولاراً”، مشيرا الى ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخورالعمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

ويصدر العراق النفط الخام حاليا من الموانى الجنوبية في البصرة بعد وبكميات قليلة من نفط كركوك بعد ان توقفت لاكثر من ثلاث سنوات نتيجة عدم التزام الاقليم بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية.