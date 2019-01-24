ليبيا – شهد مطار بنينا الدولي أمس الأربعاء هبوط طائرة الشحن A300 والتابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية والتي ستنظم لأسطول الشركة بعد إنتهاء مدة تأجيرها إلى شركة شحن تركية المدة الماضية.

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احتفالية استقبال الطائرة حضرها وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمطار مدير عام مطار بنينا الدولي ومدير الشؤون الإدارية والمالية ومدير أمن منفذ المطار وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الليبية ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي وعدد من مدراء الشركات ومدراء الأجهزة الأمنية والموظفين بالمطار ورئيس مجلس رجال الأعمال.

يشار إلى أن رحلات الشحن للشركة ستكون بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً .