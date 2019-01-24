ليبيا – رحب وزير داخلية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف في بياناً له أمس الأول بإعلان بعثة الأمم المتحدة عزمها بممارسة بعضاً من أعمالها من مدينة بنغازي ، مشيراً إلى أن إعلان البعثة دليل على إنتباهها على أن مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية جزء من ليبيا.

المستشار بوشناف دعا في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بإفادته بكامل أسماء الموظفين الذين سيباشرون العمل من مكاتبها ببنغازي وصور من جوازات سفرهم وكل ما يتعلق بالمبنى الذي وقع عليه الإختيار ليكون مقراً للبعثة.

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