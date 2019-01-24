وكان السعر الفوري للذهب عند الساعة 05:49 (بتوقيت غرينتش) مستقرا عند 1282 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1281 دولارا للأوقية.

وقال مايكل مكارثي، مدير استراتيجية السوق في “سي.إم.سي” ماركتس، إن انخفاض الدولار يدعم الذهب في الوقت الحالي. لكنه حذر من أن مكاسب سعر المعدن يحدها ضعف مشتريات المستثمرين بفعل مؤشرات من الرسوم البيانية التي يستخدمها المتعاملون الفنيون.

ونقلت رويترز عن مكارثي قوله “مشكلة الذهب هي وجود مقاومة كثيفة جدا حول 1290 و1310دولارات. تراجع الدولار أكثر قد يكون داعما. لكننا بحاجة إلى شيء لدفع الذهب حقا لاختراق مستوى المقاومة.”