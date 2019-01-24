الأردن – بعد الضجة الكبيرة التي اثارتها الفنانة مريم حسين حول تلقيها 50 ألف دولار بسبب عملها لخمسة ايام فقط، انتشرت اخبار تكذب كل ما ذكرته في الفيديو وتم توضيح القصة.

وبعد الضجة بسبب المبلغ المالي الذي تلقته من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها على تطبيق سناب شات، نفى مدير التلفزيون الأردني إبراهيم البواريد كل الامر، مؤكداً أن ما ظهر في المقطع حول تقديم المبلغ من التلفزيون الأردني للممثلة مريم حسين، نظير مشاركتها لمدة 5 أيام في العمل الكوميدي “لو جارت الأيام”، الجاري تصويره في عمّان، يتنافى تماماً مع الحقيقة.

وأضاف أن العمل تنتجه شركة خاصة، ومطروح عرضه على شاشة التلفزيون الأردني في رمضان المقبل، من دون التزام بتفاصيل الأجور.

وكانت الفنانة المغربية استعرضت حصولها على ظرف مكتوب عليه “الفنانة العالمية العربية”، الامر الذي عرضها للكثير من التعليقات الساخرة والانتقادات بسبب كذبتها والتسويق لنفسها. واثار الامر غضب الاردنيين متسائلين من تكون مريم حسين، الامر الذي وضعها في موقف محرج لعدم معرفة اغلب الناس لها.