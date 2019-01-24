الكويت – أعلنت جمارك العبدلي في الكويت، ضبط نصف كيلو شبو أسفل مروحة شاحنة قادمة منالعراق.

وذكرت صحيفة “الوطن” الكويتية عن مدير إدارة الجمرك البري مشعان الادعس ان “أجهزة التفتيش المتقدمة والتي قامت الإدارة العامة للجمارك بتدشينها في منفذ العبدلي وخلال تمرير شاحنة قادمة من العراق بقيادة سائق عربي أعطى الجهاز إشارات بوجود كثافة أسفل مروحة الشاحنة وبطريقة فنية يصعب إكتشافها بالعين المجردة”.

وأضاف الادعس انه “تم إجراء تفتيش يدوي وتفكيك الأجزاء المشتبه بها من قبل المفتش والعثور على نحو نصف كيلو من مخدر الشبو داخل كيس”، مشيراً إلى انه “تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية وإخطار أجهزة الداخلية لاستلام المتهم والمضبوطات”.

والشبو هو مخدر اصطناعي وأول من أطلق عليه مصطلح الشبو هو سكان دول شرق أسيا ويطلق عليه أيضا الكريستال ميث، ويعتبر من أشد وأخطر المخدرات على المجتمع والأكثر فتكا وتدميراً والأسرع إنهاء لحياة المتعاطي على الإطلاق.