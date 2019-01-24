ليبيا – إستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني أمس الأربعاء سفير الإتحاد الأوروبي لدي ليبيا وبحضور مدير إدارة الفروع بجهاز الهجرة غير الشرعية.

الشيباني ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بعض الملفات المعنية بمراكز الإيواء التي يوجد بها عدد كبير من المهاجرين ومنها مركز إيواء الخمس وإمكانية نقلهم إلى مركز التجميع ونقل المستضعفين منهم إلى مركز إيواء طريق السكة.



وتطرق إلى الملف المعني بجثث المهاجرين التي يتم إنتشالها من السواحل وإيجاد مقابر لقبرها وتوفير سيارات نقل الجثامين، مؤكداً على أنه تم تشكيل لجان لزيارة مراكز الإيواء في كل المدن الليبية من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق وذلك لإمكانية ضم وإلغاء بعض المراكز.



كما أشاد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة على دور الدول المانحة وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك وفق الضوابط والقوانين.